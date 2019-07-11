Исследователь нашел на фото с Марса странный объект
Уж сколько времени бьются между собой скептики и ученые, уверенные в том, что Красная планета пригодна для колонизации. И вот в копилке аргументов в полку последних прибыло благодаря энтузиасту Тайлеру Глокнеру.
Когда ученые NASA публиковали очередные фото с поверхности Марса, вряд ли они ожидали такой бурной реакции от пользователей Сети. Глокнер тщательно изучил предоставленные снимки и на одном из них заметил странное пятно в небе, похожее на существо с крыльями, пишет Daily Star. На видео этот момент отображен с 7-й по 8-ю минуту.
Оно похоже на птеродактиля, птицу или что-то в этом роде. Можно заметить крылья, которыми оно машет в воздухе. Его хорошо заметно
- сказал Тайлер Глокнер.
Кто-то положительно воспринял эту новость, ведь в таком случае человечество в относительно скором времени сможет переселиться на Красную планету. Но нашлись и скептики, которые увидели заговор в NASA:
Такие фото заставляют меня задуматься, действительно ли NASA посылает роверы на Марс или это просто пустыня на Земле!
Думаю, NASA и правительство реально снимают это в пустыне, а существо с крыльями — простой сокол...