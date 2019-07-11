Исследователь нашел на фото с Марса странный объект

Когда ученые NASA публиковали очередные фото с поверхности Марса, вряд ли они ожидали такой бурной реакции от пользователей Сети. Глокнер тщательно изучил предоставленные снимки и на одном из них заметил странное пятно в небе, похожее на существо с крыльями, пишет Daily Star. На видео этот момент отображен с 7-й по 8-ю минуту.