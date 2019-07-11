Экс-солистка «Ленинграда» похвасталась подтянутой фигурой в белье

32-летней Алисе Вокс проблема с лишним весом была знакома не понаслышке, поэтому сейчас певица всячески следит за фигурой, делясь своими успехами с преданными фанатами. И те в ответ не скупятся на хвалебные комментарии.
Сейчас, судя по Instagram, известная певица отдыхает в Монте-Карло, Монако, откуда шлёт приветы своим фанатам. В этот раз она опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свою прекрасную фигуру с тонкой талией и плоским животом. Одетая лишь в нижнее белье, Алиса подписала фото: "Как дела в качалке, ребза?".
Кто-то тут же бросился отчитываться перед звездой об успехах на фитнес-поприще, но большинство просто принялось восхвалять идеальные формы певицы.
Алиса Вокс — российская певица, которая приобрела наибольшую популярность во время работы с «Группировкой Ленинград». После громкого и скандального ухода из коллектива она занялась сольной карьерой. Соро выходит ее новый клип Prada.