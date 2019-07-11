Экс-солистка «Ленинграда» похвасталась подтянутой фигурой в белье

Сейчас, судя по Instagram, известная певица отдыхает в Монте-Карло, Монако, откуда шлёт приветы своим фанатам. В этот раз она опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свою прекрасную фигуру с тонкой талией и плоским животом. Одетая лишь в нижнее белье, Алиса подписала фото: "Как дела в качалке, ребза?".

Алиса Вокс ФОТО: Instagram

Кто-то тут же бросился отчитываться перед звездой об успехах на фитнес-поприще, но большинство просто принялось восхвалять идеальные формы певицы.

Алиса Вокс ФОТО: Instagram