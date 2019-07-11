ТОП-5 самых красивых и интересных мест Эстонии, куда можно дешево и быстро доехать поездом

1. Станция Piusa

На карте под номером 54.

Это самая удаленная от Таллинна станция поезда Elron. Находится она в Южной Эстонии, а ехать туда с одной пересадкой в Тарту. Продолжительность рейса составит 3 часа и 32 минуты, а стоимость полного билета в предварительной продаже - 14,79 евро. От станции поезда до достопримечательности всего 200 метров.

Пещеры Пиуза в Южной Эстонии ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Что там можно увидеть?

Пещеры Пиуза — подземные полости искусственного происхождения, где раньше добывался песок в долине реки Пиузы в Эстонии. Песчаные отложения реки, толщина которых в некоторых местах достигает 43 метров, послужили основой разрабатываемого месторождения, работы на которых продолжались с 1922 по 1966 годы.

2. Станция Keeni

На карте под номером 63.

Несмотря на то, что есть станция Sangaste, чтобы увидеть замок, лучше ехать до Keeni. Примерно в восьми километрах от этой станции в Южной Эстонии расположен сказочный замок Сангасте. Ехать на поезде из Таллинна чуть менее 3 часов и стоить это будет 13 евро и 26 центов.

Сказочный замок Сангасте ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Замок Сангасте относится к списку из 21 уникального объекта Южной Эстонии, обозначенных желтыми окнами National Geographic и рекомендованных к посещению всем любителям культуры и истории.

Замок Сангасте и приусадебный парк были созданы по подобию знаменитого Виндзорского дворца в Англии. Роскошные залы, архитектура и история замка станут прекрасными декорациями для проведения торжественных свадеб или собраний с возможностью переночевать в настоящих замковых покоях. Ресторан при замке предлагает гостям блюда местной кухни и настоящую ржаную водку, произведенную из местной ржи сорта «Сангасте».

3. Станция Kloogaranna

На карте под номерами 99-103.

До него со станции поезда чуть более полутора километров. Пожалуй, это самая доступная станция поезда для жителей Таллинна. Ехать на поезде всего лишь 60 минут, а стоимость билета в предварительной продаже менее 3 евро. Но здесь можно увидеть невероятную красоту! Каскад Треппоя.

ФОТО: Каскад Treppoja

В этом направлении поезд ходит несколько раз в день туда-обратно.

Каскад Треппоя

Каскад Треппоя находится в месте, где река Треппоя длиной около 10 километров и площадью водосбора 20 квадратных километров, берущая начало с глинтового мыска Иллурма, спускается по склону плитнякового плато в глинтовый залив Лахепере.

4. Станция Riisipere

На карте под номерами 91-93.

Поезда сюда ходят более 10 раз в день, из Таллинна поездка займет чуть более полутора часов. Стоимость билета - менее 3 евро. Пешком до мызы вы дойдете примерно за полчаса, до нее со станции поезда около двух километров.

Мыза Рийзипере ФОТО: https://et.wikipedia.org/wiki/

Мыза Рийзипере

Рыцарская мыза в волости Сауэ уезда Харьюмаа, Эстония. Административно находится на территории деревни Вилумяэ. Первые сведения о мызе Рийзипере относятся к 1394 году.

Весной 2019 года главное здание мызы находилось на реставрации.

5. Следующая станция - Тюри

На карте под номерами 77-78.

Здесь поклонники мира радио смогут посетить Музей телерадиовещания Эстонии. Из Таллинна в Тюри можно уехать более 10 раз в день. Поездка на поезде займет около полутора часов, а стоимость билета снова смешная - менее 5 евро с человека.

В четырех минутах ходьбы от станции вы найдете этот интересный музей, где окунетесь в мир радио и телевидения Эстонии прошлых лет.

В музее можно попробовать самостоятельно создать радиопередачу.

ФОТО: Visitestonia.com

Полная карта всех станций поездов Elron в Эстонии вместе с достопримечательностями. Карту полностью можно посмотреть ЗДЕСЬ!