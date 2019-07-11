ТОП-5 самых красивых и интересных мест Эстонии, куда можно дешево и быстро доехать поездом

В Эстонии очень много красивых мест, куда не летят самолеты, но ходят поезда. Именно о таких живописных уголках нашей маленькой и уютной родины мы поговорим сегодня. Некоторые станции расположены рядом с достопримечательностями, но до некоторых придется ехать на велосипеде или идти пешком.
1. Станция Piusa
На карте под номером 54.
Это самая удаленная от Таллинна станция поезда Elron. Находится она в Южной Эстонии, а ехать туда с одной пересадкой в Тарту. Продолжительность рейса составит 3 часа и 32 минуты, а стоимость полного билета в предварительной продаже - 14,79 евро. От станции поезда до достопримечательности всего 200 метров.
Что там можно увидеть?
Пещеры Пиуза — подземные полости искусственного происхождения, где раньше добывался песок в долине реки Пиузы в Эстонии. Песчаные отложения реки, толщина которых в некоторых местах достигает 43 метров, послужили основой разрабатываемого месторождения, работы на которых продолжались с 1922 по 1966 годы.
2. Станция Keeni
На карте под номером 63.
Несмотря на то, что есть станция Sangaste, чтобы увидеть замок, лучше ехать до Keeni. Примерно в восьми километрах от этой станции в Южной Эстонии расположен сказочный замок Сангасте. Ехать на поезде из Таллинна чуть менее 3 часов и стоить это будет 13 евро и 26 центов.
Замок Сангасте относится к списку из 21 уникального объекта Южной Эстонии, обозначенных желтыми окнами National Geographic и рекомендованных к посещению всем любителям культуры и истории.
Замок Сангасте и приусадебный парк были созданы по подобию знаменитого Виндзорского дворца в Англии. Роскошные залы, архитектура и история замка станут прекрасными декорациями для проведения торжественных свадеб или собраний с возможностью переночевать в настоящих замковых покоях. Ресторан при замке предлагает гостям блюда местной кухни и настоящую ржаную водку, произведенную из местной ржи сорта «Сангасте».
3. Станция Kloogaranna
На карте под номерами 99-103.
До него со станции поезда чуть более полутора километров. Пожалуй, это самая доступная станция поезда для жителей Таллинна. Ехать на поезде всего лишь 60 минут, а стоимость билета в предварительной продаже менее 3 евро. Но здесь можно увидеть невероятную красоту! Каскад Треппоя.
В этом направлении поезд ходит несколько раз в день туда-обратно.
Каскад Треппоя
Каскад Треппоя находится в месте, где река Треппоя длиной около 10 километров и площадью водосбора 20 квадратных километров, берущая начало с глинтового мыска Иллурма, спускается по склону плитнякового плато в глинтовый залив Лахепере.
4. Станция Riisipere
На карте под номерами 91-93.
Поезда сюда ходят более 10 раз в день, из Таллинна поездка займет чуть более полутора часов. Стоимость билета - менее 3 евро. Пешком до мызы вы дойдете примерно за полчаса, до нее со станции поезда около двух километров.
Мыза Рийзипере
Рыцарская мыза в волости Сауэ уезда Харьюмаа, Эстония. Административно находится на территории деревни Вилумяэ. Первые сведения о мызе Рийзипере относятся к 1394 году.
Весной 2019 года главное здание мызы находилось на реставрации.
5. Следующая станция - Тюри
На карте под номерами 77-78.
Здесь поклонники мира радио смогут посетить Музей телерадиовещания Эстонии. Из Таллинна в Тюри можно уехать более 10 раз в день. Поездка на поезде займет около полутора часов, а стоимость билета снова смешная - менее 5 евро с человека.
В четырех минутах ходьбы от станции вы найдете этот интересный музей, где окунетесь в мир радио и телевидения Эстонии прошлых лет.
В музее можно попробовать самостоятельно создать радиопередачу.
Полная карта всех станций поездов Elron в Эстонии вместе с достопримечательностями. Карту полностью можно посмотреть ЗДЕСЬ!