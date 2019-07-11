На это можно смотреть бесконечно: Анна Седокова приемом карате сбивает крышку бутылки

Исполнительница поделилась с поклонниками видео, сделанным в одном из офисных районов Москвы. Анна была одета в серый клетчатый пиджак, серую кофту с розовой надписью, к ним в тон она подобрала джинсы. Дополняли образ белые кроссовки и крупные металлические часы. Волосы Седоковой были закручены локонами, а на лицо нанесен легкий макияж.