Чт, 11.07.2019
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  • На это можно смотреть бесконечно: Анна Седокова приемом карате сбивает крышку бутылки

На это можно смотреть бесконечно: Анна Седокова приемом карате сбивает крышку бутылки

Анна Седокова

ФОТО: Instagram

36-летняя Анна Седокова порадовала подписчиков забавным видео. Певица поучаствовала в мировом «бутылочном челлендже» и тоже сбила крышку ногой, рассказывает Cosmo.

Исполнительница поделилась с поклонниками видео, сделанным в одном из офисных районов Москвы. Анна была одета в серый клетчатый пиджак, серую кофту с розовой надписью, к ним в тон она подобрала джинсы. Дополняли образ белые кроссовки и крупные металлические часы. Волосы Седоковой были закручены локонами, а на лицо нанесен легкий макияж.

В замедленной съемке видно, как многодетная мама сбила крышку от стеклянной бутылки сильным размахом ноги. Она повернулась к предмету спиной, а затем с разворота ударила по горлышку внешней стороной стопы. Получилось эффектно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@_miracle.dream_ ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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