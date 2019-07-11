На это можно смотреть бесконечно: Анна Седокова приемом карате сбивает крышку бутылки

36-летняя Анна Седокова порадовала подписчиков забавным видео. Певица поучаствовала в мировом «бутылочном челлендже» и тоже сбила крышку ногой, рассказывает Cosmo.
Исполнительница поделилась с поклонниками видео, сделанным в одном из офисных районов Москвы. Анна была одета в серый клетчатый пиджак, серую кофту с розовой надписью, к ним в тон она подобрала джинсы. Дополняли образ белые кроссовки и крупные металлические часы. Волосы Седоковой были закручены локонами, а на лицо нанесен легкий макияж.
В замедленной съемке видно, как многодетная мама сбила крышку от стеклянной бутылки сильным размахом ноги. Она повернулась к предмету спиной, а затем с разворота ударила по горлышку внешней стороной стопы. Получилось эффектно.