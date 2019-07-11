Певица Maruv снялась в откровенной позе, заявив, что «готова зажигать»

Лето — пора отпусков, и того же мнения придерживаются звезды шоубизнеса. 27-летняя популярная певица опубликовала фото с отдыха, и поклонники по достоинству оценили формы девушки, пишет Лайф.
Концерты Maruv всегда очень энергичные и загруженные танцевальными номерами. А с учетом того, что певица сейчас находится на пике популярности, у нее нет ни свободной минутки. Судя по гастрольному графику, она буквально телепортируется из города в город и на отдых совершенно нет времени.
Но пока фанаты преданно ждут два новых сингла певицы, она выложила фото в купальнике, подписав под ними, что «зарядилась и снова готова зажигать». Пользователи Instagram, конечно же, порадовались за кумира, потому что девушка действительно выглядит отдохнувшей и загоревшей, и отдельно отметили её шикарную фигуру.