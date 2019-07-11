Чт, 11.07.2019
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«Волосатое настроение»: Гарик Харламов предстал в необычном образе

Гарик Харламов

ФОТО: SCANPIX

Юморист в очередной раз повеселил поклонников в соцсети, пишет Пятый канал.

Известный российский шоумен Гарик Харламов не перестает удивлять подписчиков в Instagram смешными нарезками. Недавно юморист опубликовал анимированное фото, на котором предстал в весьма необычном виде. Гарик запечатлен в образе русского богатыря — с окладистой бородой, волосами до плеч и тесьмой на голове, пишут Дни.ру. Причем, если нажать на фотографию, то борода «оживает».

«Волосатое настроение», — коротко подписал снимок резидент Comedy Club.

Поклонники оценили творчество Гарика Харламова и оставили на его странице юмористические комментарии: «Не хватает остатков окрошки или свекольника в бороде!»; «Гарик, меняй внешность, очень идет»; «Гой еси, Илья Муромец!»; «Когда че успеваешь?! Я устал ржать!»; «Можно смотреть на четыре вещи бесконечно: огонь, вода, выдача зарплаты налом и эта борода», — написали подписчики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волосатое настроение )

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

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