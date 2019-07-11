«Волосатое настроение»: Гарик Харламов предстал в необычном образе

Известный российский шоумен Гарик Харламов не перестает удивлять подписчиков в Instagram смешными нарезками. Недавно юморист опубликовал анимированное фото, на котором предстал в весьма необычном виде. Гарик запечатлен в образе русского богатыря — с окладистой бородой, волосами до плеч и тесьмой на голове, пишут Дни.ру. Причем, если нажать на фотографию, то борода «оживает».