Названа болезнь, вызвавшая смертельный приступ у 20-летнего актера Кэмерона Бойса

Мир, несомненно, лишился одной из самых светлых личностей, но его дух будет жить благодаря доброте и состраданию всех, кто его знал и любил,

По данным Forbes, Кэмерон Бойс долгое время страдал от эпилепсии. Не исключено, что ночью у него произошел припадок.

В девятилетнем возрасте Бойс сыграл в фильме ужасов "Зеркала" и в боевике "На крючке". После этого он снялся еще в 14 картинах и озвучил нескольких героев мультфильмов. Молодой человек входил в команду по брейк-дансу X-MOB и увлекался баскетболом.