Чт, 11.07.2019
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  • Названа болезнь, вызвавшая смертельный приступ у 20-летнего актера Кэмерона Бойса

Названа болезнь, вызвавшая смертельный приступ у 20-летнего актера Кэмерона Бойса

Cameron Boyce

ФОТО: SCANPIX

20-летний актер и танцор Кэмерон Бойс, который страдал от эпилепсии, скончался во сне в ночь на 7 июля. 

Представитель семьи Бойса рассказал газете Sun, что артист умер от сердечного приступа, ставшего результатом продолжительного заболевания, с которым он боролся.

Мир, несомненно, лишился одной из самых светлых личностей, но его дух будет жить благодаря доброте и состраданию всех, кто его знал и любил,

- заявил собеседник издания. 

По данным Forbes, Кэмерон Бойс долгое время страдал от эпилепсии. Не исключено, что ночью у него произошел припадок. 

В девятилетнем возрасте Бойс сыграл в фильме ужасов "Зеркала" и в боевике "На крючке". После этого он снялся еще в 14 картинах и озвучил нескольких героев мультфильмов. Молодой человек входил в команду по брейк-дансу X-MOB и увлекался баскетболом. 

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