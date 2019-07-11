«Потрогать можно?»: Грудь Самбурской в зеленом платье лишила фанатов покоя

Настасья Самбурская активно развивает певческую карьеру. Однако сейчас актриса находится на отдыхе — Самбурская проводит время в Таиланде. Отпускные фотографии, которые публикует Настасья, сводят с ума мужскую часть ее аудитории.

На снимке, который артистка опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в длинном зеленом платье с глубоким декольте. Вырез оказался настолько экстремальным, что частично обнажил грудь Самбурской. Впрочем, поклонники от такой пикантной детали пришли в полный восторг.

Настасья Самбурская ФОТО: Instagram

«Редакторы мужских журналов вытирают слезы обложками!»; «А потрогать можно, Настенька? Ну пожалуйста!»; «Очень элегантно. И сексом в меру пульнула»; «Милая Настасья! Полегче! Так и голову можно потерять», — пишут восхищенные пользователи.