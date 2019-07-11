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Наташа Королева опубликовала фото полностью обнаженной
В Сети началось бурное обсуждение откровенного снимка, которым Светлана Лобода поделилась в микроблоге. Возник спор, кто запечатлен в стойке на голове на фото: артистка или известный блогер. Наташа Королева не осталась в стороне от конфликта и повторила позу модели, пишет «Стархит».
Скандал разгорался все сильнее, и мнение о случившемся решила выразить Наташа Королева. Звезда не только призвала конфликтующие стороны к примирению, но и повторила позу блогера, опубликовав в микроблоге снимок, где обнажена и стоит на руках.
«Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы. В свои «ягодные» 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут — скандал. Девчонки, не ссорьтесь! Вы — богини! Вы прекрасны. И мир прекрасен. Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте», — написала артистка.
Опасаясь бурной реакции хейтеров, Наташа закрыла комментарии от пользователей. «Это для того, чтобы вы смогли полюбоваться и свое восхищение оставить при себе. Я знаю, что прекрасна», — подчеркнула Королева.