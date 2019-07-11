Наташа Королева опубликовала фото полностью обнаженной

Наташа Королева ФОТО: Instagram

Скандал разгорался все сильнее, и мнение о случившемся решила выразить Наташа Королева. Звезда не только призвала конфликтующие стороны к примирению, но и повторила позу блогера, опубликовав в микроблоге снимок, где обнажена и стоит на руках.

«Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы. В свои «ягодные» 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут — скандал. Девчонки, не ссорьтесь! Вы — богини! Вы прекрасны. И мир прекрасен. Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте», — написала артистка.