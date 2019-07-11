«Не знаю, сколько мне осталось»: Марина Хлебникова призналась в страшном недуге

Напомним, что сейчас звезда переживает смерть своего бывшего супруга Антона Логинова, который покончил с собой после инсульта. Трагедия привела к тому, что Хлебникова попала в больницу и начала стремительно худеть.

Теперь же Марина постепенно начала восстанавливаться от пережитого горя и рассказал, что помогает ей преодолевать ситуацию. Знаменитость также добавила, что ее не волнуют слухи о ее выдуманном пристрастии к алкоголю, главное, что у нее есть фанаты, которые ее поддерживают и с радостью приходят на концерты.

«Приходят на концерт, слушают, поют со мной, поют вместо меня. А потом встают всем залом. Это для меня важно», - приводит ее слова «Караван историй. Коллекция».

Она отметила, что у нее произошло ухудшение здоровья. «Болезнь моя никуда не делась. Я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно, сколько, важно - как», - подчеркнула артистка.

Певица добавила, что сейчас у нее появился стимул жить дальше. «Горе - это не слом, а стимул идти дальше. Ну, а вес наберется потихоньку. Мне есть ради кого и ради чего жить. Просыпаюсь утром, за окном новый день, а вечером работа. Рядом родные и друзья. В компьютере появилась папка «Возрождение», там мои новые песни... Жизнь моя кипит», - сказала Марина Хлебникова.