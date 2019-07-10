Везение! Водителей на трассе засыпало деньгами, которые потеряли инкассаторы (ВИДЕО)

Судя по всему, во время движения боковая дверь инкассаторской машины раскрылась и крупная сумма денег вылетела прямо на одну из самых загруженных дорог в округе. Сперва водители удивлённо смотрели на парящую бумагу, а когда осознали, что это купюры, кинулись их подбирать, парализовав движение, пишет Life.ru со ссылкой на WSB-TV.