Везение! Водителей на трассе засыпало деньгами, которые потеряли инкассаторы (ВИДЕО)

Для кого-то удачный, а для кого-то не очень случай произошёл в Атланте, США. Мимо проезжавший очевидец снял, как водители бросают свои машины, чтобы быстро и безболезненно обогатиться за чужой счёт.
Судя по всему, во время движения боковая дверь инкассаторской машины раскрылась и крупная сумма денег вылетела прямо на одну из самых загруженных дорог в округе. Сперва водители удивлённо смотрели на парящую бумагу, а когда осознали, что это купюры, кинулись их подбирать, парализовав движение, пишет Life.ru со ссылкой на WSB-TV.
Ролик с произошедшим тут же попал в топы сайта Reddit, где пользователи Сети, конечно же, принялись шутить и комментировать ситуацию.
«Я думаю, это постановочное социальное видео о жадности и всём таком прочем. Потому что, если нет и я не попал на эту халяву, я буду очень зол», - пишет пользователь Reddit.
«Так приятно видеть, как общество сплотилось, чтобы очистить город от мусора! Многие бы просто прошли мимо!» - говорит другой.