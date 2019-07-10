Что стоит учесть, если вы собираетесь снимать порно в Эстонии

В Эстонии с порнографией такая же история, как и с алкоголем. Всё разрешено, если недоступно для детей. Других ограничений в законах нет.
Порнография - это производство, где вертятся миллиарды долларов. Фильмы для взрослых снимают почти по всему миру. При помощи того же смартфона или недорогой камеры можно снять интересное и разное кино. В интернете можно найти порнофильмы на любой вкус.
Портал Elu24 решил узнать, какие законы регулируют деятельность порноиндустрии. И такой закон есть.
Закон вступил в силу в 1997 году и последняя поправка была принята в январе 2015 года.
Закон запрещает:
- Демонстрировать и распространять порнографию среди подростков;
- Распространять содержание 18+ без согласия всех сторон;
- Демонстрировать жестокость и насилие как нечто хорошее и безобидное.
Порнографические материалы можно публиковать в специально отведенных для этого местах. Туда запрещен вход несовершеннолетним и обязательно имеется предупреждающая об этом табличка - содержание 18+.
Порнографические материалы может распространять только соответствующее физическое или юридическое лицо, у которого для этого есть законное право. Специализированное место для съемок/кастинга не должно находиться рядом со школами или детскими учреждениями. Предприятие, занимающееся производством таких фильмов в Эстонии, должно запросить разрешение для демонстрации фильмов с элементами насилия в соответствующем органе.
Оценить содержание фильмов и их соответствие требованием может специально созванная Министерством культуры комиссия.
Вот и всё. Больше ограничений нет.
Более подробно можно прочитать на эстонском языке на портале Elu24.