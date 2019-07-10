Что стоит учесть, если вы собираетесь снимать порно в Эстонии

Порнография - это производство, где вертятся миллиарды долларов. Фильмы для взрослых снимают почти по всему миру. При помощи того же смартфона или недорогой камеры можно снять интересное и разное кино. В интернете можно найти порнофильмы на любой вкус.

Портал Elu24 решил узнать, какие законы регулируют деятельность порноиндустрии. И такой закон есть.

Закон вступил в силу в 1997 году и последняя поправка была принята в январе 2015 года.

Закон запрещает:

Демонстрировать и распространять порнографию среди подростков;

Распространять содержание 18+ без согласия всех сторон;

Демонстрировать жестокость и насилие как нечто хорошее и безобидное.

Порнографические материалы можно публиковать в специально отведенных для этого местах. Туда запрещен вход несовершеннолетним и обязательно имеется предупреждающая об этом табличка - содержание 18+.

Порнографические материалы может распространять только соответствующее физическое или юридическое лицо, у которого для этого есть законное право. Специализированное место для съемок/кастинга не должно находиться рядом со школами или детскими учреждениями. Предприятие, занимающееся производством таких фильмов в Эстонии, должно запросить разрешение для демонстрации фильмов с элементами насилия в соответствующем органе.

Оценить содержание фильмов и их соответствие требованием может специально созванная Министерством культуры комиссия.

Вот и всё. Больше ограничений нет.