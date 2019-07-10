Ты талантлив и хочешь рассказать о себе всей Эстонии? Стань героем интернет-передачи Limon LIVE!

Каждую пятницу в 18:15 на Limon.ee появляется новый выпуск интернет-шоу Limon LIVE, которое ведут Эдгар Гергель и Светлана Карабут. Героем нашей следующей программы можешь стать именно ты! Если ты считаешь, что талантлив, умеешь хорошо петь, танцевать, рисовать, показывать трюки - твое место в нашей студии.
Все желающие могут заполнить простую анкету и попасть в эфир программы Limon LIVE, которая с каждым месяцем становится всё популярнее. Каждая программа длится около 10 минут, но эфир очень насыщенный и интересный. Пусть о тебе знает вся страна!
Заполненную анкету отправляйте на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите Limon LIVE.
Анкета участников шоу:
Имя, фамилия:
Возраст:
Сфера деятельности:
Талант:
Контактный номер телефона:
С нетерпением ждем всех вас в нашей студии.