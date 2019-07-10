Ср, 10.07.2019
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  • Ты талантлив и хочешь рассказать о себе всей Эстонии? Стань героем интернет-передачи Limon LIVE!

Ты талантлив и хочешь рассказать о себе всей Эстонии? Стань героем интернет-передачи Limon LIVE!

Рекламный плакат шоу Limon LIVE

ФОТО: Limon.ee/Konstantin Sednev

Каждую пятницу в 18:15 на Limon.ee появляется новый выпуск интернет-шоу Limon LIVE, которое ведут Эдгар Гергель и Светлана Карабут. Героем нашей следующей программы можешь стать именно ты! Если ты считаешь, что талантлив, умеешь хорошо петь, танцевать, рисовать, показывать трюки - твое место в нашей студии. 

Все желающие могут заполнить простую анкету и попасть в эфир программы Limon LIVE, которая с каждым месяцем становится всё популярнее. Каждая программа длится около 10 минут, но эфир очень насыщенный и интересный. Пусть о тебе знает вся страна! 

Заполненную анкету отправляйте на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите Limon LIVE. 

Анкета участников шоу: 

Имя, фамилия: 

Возраст: 

Сфера деятельности: 

Талант: 

Контактный номер телефона: 

С нетерпением ждем всех вас в нашей студии. 

Блогер Лукас с семьей в гостях на шоу Limon LIVE

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

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