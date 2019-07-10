«Огонь!»: Олег Газманов с обнаженным торсом сразил поклонников наповал

Олега Газманова как-то уже сравнивали с "танцующим миллионером" Джанлукой Вакки. Однако теперь поклонницы решили, что сравнение некорректно: россиянин круче и достоин быть моделью для скульптуры Аполлона.

Видео разместила в Instagram супруга артиста. Марина Муравьева-Газманова заехала на автомойку и снимала ролик, сидя в машине. Разгоряченный муж поджидал ее у выезда.

"Заехала помыть машину, а здесь такой симпатичный мойщик! Забрать с собой?.. Какого парня нашла за 10 евро. Ух! Огонь!" - подписала пост 50-летняя Марина Муравьева, которая, кстати, тоже может похвастаться великолепной фигурой.

Подписчицы Муравьевой – они же поклонницы Олега Газманова – полностью согласны: мужчина – огонь и его, конечно же, надо забрать с собой. "Наше богатство российское", – пишут комментаторы.