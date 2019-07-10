Названа не признаваемая женщинами проблема со здоровьем

Эта проблема есть у многих женщин, но большинство ее недооценивает. Кроме того, дамы стесняются рассказать о ней врачам.

Американские ученые провели исследование, которое развенчало миф о том, что храпят в основном мужчины, сообщает jcsm.aasm.org. Они провели эксперимент с участием более 1900 мужчин и женщин и пришли к любопытным выводам.

Оказалось, что представительницы прекрасного пола храпят так же часто, как и мужчины. Причем громкость храпа представителей сильного пола достигала в среднем 52 децибел, а у дам – 50. Примечательно, что перед исследованием лишь 31% женщин признались, что храпят, среди мужчин о проблеме сообщили 53%.

Многие женщины заявили, что не страдают такой проблемой, но оказались неправы. А 40% оказались в числе тех, кто храпит громко.