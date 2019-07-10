Как Стас Костюшкин выглядел в детстве: певец умилил фанатов архивным фото

На личной странице в Инстаграм Стас опубликовал интересный коллаж из двух снимков. На одном из них певец запечатлен таким, каким он есть сейчас – стильным, привлекательным, взрослым мужчиной, а на втором – маленьким, беззащитным и милым мальчиком в клетчатой рубашке и с длинными волосами.

«Рубрика «Когда-то я молодушкой была» (Орфография и пунктуация автора сохранены, примечание Редакции), - подшутил над собой исполнитель.

А вот пользователям Сети не до шуток. Они не могут налюбоваться Стасом-малышом, который буквально покорил их пронзительным взглядом. Некоторые фаны даже сравнили знаменитость с Михаилом Галустяном и отметили, что Костюшкин совсем не изменился.

В комментариях пишут: «Такой хорошенький шладенький мальчик», «Совсем не изменился !», «молодушка ты наш ! похож . ещё и как похож», «Капец на Галустяна похож», «Какой милый мальчик, какой шикарный мужчина», «Душечка» (Орфография и пунктуация авторов сохранены, примечание Редакции).