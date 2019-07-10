Как Стас Костюшкин выглядел в детстве: певец умилил фанатов архивным фото

Стас Костюшкин очаровал поклонников пронзительным детским взглядом. Певец опубликовал в личном микроблоге раритетную фотографию, показав, каким милым ребенком он когда-то был, пишет Joinfo.
На личной странице в Инстаграм Стас опубликовал интересный коллаж из двух снимков. На одном из них певец запечатлен таким, каким он есть сейчас – стильным, привлекательным, взрослым мужчиной, а на втором – маленьким, беззащитным и милым мальчиком в клетчатой рубашке и с длинными волосами.
«Рубрика «Когда-то я молодушкой была» (Орфография и пунктуация автора сохранены, примечание Редакции), - подшутил над собой исполнитель.
А вот пользователям Сети не до шуток. Они не могут налюбоваться Стасом-малышом, который буквально покорил их пронзительным взглядом. Некоторые фаны даже сравнили знаменитость с Михаилом Галустяном и отметили, что Костюшкин совсем не изменился.
В комментариях пишут: «Такой хорошенький шладенький мальчик», «Совсем не изменился !», «молодушка ты наш ! похож . ещё и как похож», «Капец на Галустяна похож», «Какой милый мальчик, какой шикарный мужчина», «Душечка» (Орфография и пунктуация авторов сохранены, примечание Редакции).
Стас Костюшкин родился 20 августа 1971 года в Одессе. Его отец был известным джазовым саксофонистом, а мать – манекенщицей. Можно предположить, что любовь к музыке певцу привил именно папа.