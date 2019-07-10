Не все оценили: соблазнительный тверк Нюши вызвал негодование в Сети

После родов певице удалось за довольно короткий срок вернуть соблазнительную фигуру, и сейчас артистка не упускает возможности продемонстрировать результаты похудения.

В этот раз Нюша решила принять участие в популярном в сети флэшмобе #BottleCupChallenge, где люди откручивают крышку от бутылки ударом ноги. Молодая мама также поддержала идею, однако сделала это немного другим способом... Знаменитость откручивает крышку во время сексуального тверка.

Равнодушным к видео не остался никто из поклонников звезды. Правда, многие негативно отнеслись к публикации Нюши: