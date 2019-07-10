Ср, 10.07.2019
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Не все оценили: соблазнительный тверк Нюши вызвал негодование в Сети

Нюша

ФОТО: Instagram

Практически все знаменитости регулярно сталкиваются с критикой в соцсетях. Не стала исключением и 28-летняя Нюша, которая недавно впервые стала матерью. 

После родов певице удалось за довольно короткий срок вернуть соблазнительную фигуру, и сейчас артистка не упускает возможности продемонстрировать результаты похудения.

В этот раз Нюша решила принять участие в популярном в сети флэшмобе #BottleCupChallenge, где люди откручивают крышку от бутылки ударом ноги. Молодая мама также поддержала идею, однако сделала это немного другим способом... Знаменитость откручивает крышку во время сексуального тверка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Равнодушным к видео не остался никто из поклонников звезды. Правда, многие негативно отнеслись к публикации Нюши:

"Когда у женщины не хватает мозгов, в ход идет выставление себя напоказ", "Нюша, успокойся", "Какой ужас", "Почему мне неприятно на это смотреть", "Мир окончательно сошел с ума...".

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