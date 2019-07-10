ТОП-5 мест для идеальной фотосессии в Таллинне и его окрестностях
Фотография – это неотъемлемый элемент в нашей жизни, который позволяет вернуться в определенный момент и окунуться в мир воспоминаний. Нас окружает множество красивейших мест, но что делать если все красивое и нашумевшее уже надоело и хочется чего-то новенького?!
Предлагаем познакомиться с нашим рейтингом необычных мест для фотосессии в Таллинне и его окрестностях. Кто знает, возможно, именно эти места останутся в фокусе вашей фотокамеры надолго!
Северная лестница (Виймси, Таллинн)
Глинтовый уступ Лубья – это старейшее и самое высокое место, находящееся в Виймси в окрестностях Таллинна, которое поднялось из моря около 11 500 лет назад. В советское время, в 1970-е годы, глинтовый уступ был обнесен колючей проволокой, поскольку власти хранили на этой территории запасы топлива. Невозможная во время оккупации идея объединить лестницей деревни Хаабнеэме и Лубья теперь была реализована, пишет VisitEstonia.
Построенная на 50-метровом уступе Лубья и освещенная в темное время суток лестница, с которой открывается потрясающий вид, является лестницей с самой большой разницей высот в Эстонии.
Освещенная лестница, проходящая зигзагом по крутому склону, ограничена только с одной стороны, с другой же находится естественный склон холма.
Японский сад парка Кадриорг (Таллинн)
Японский сад опирается на философию круговорота жизни и богатство выражения природы. Течение, размышление, погружение в природу — это те действия, которые характеризуют настоящий японский сад.
Японский сад парка Кадриорг был открыт 31 июля 2011 года. Дизайнер сада Масао Соне родом из Киото учился садовой архитектуре в Токио и у отца-садовника.
Область Северо-восточного пруда парка Кадриорг со своим погруженным глинтовым склоном, валунным полем, большими деревьями, прудом и водопадом был превосходным источником вдохновения.
Сад, как и любой живой организм, развивается и меняется со временем, и снова и снова возникает причина вернуться сюда!
Залы Кадриоргского художественного музея (Таллинн)
Расположенный в великолепном барочном здании Кадриоргского дворца Кадриоргский художественный музей был в 1718 году спроектирован итальянским архитектором Николо Микетти для Петра I-го.
Достопримечательный главный зал дворца – один из лучших примеров архитектуры барокко стран Северной Европы, являющийся отличным местом для проведения концертов, камерных представлений и праздничных приемов.
«Таллиннский хипстервилль» Каламая (Таллинн)
Новые кафе, бары и галереи преобразили бывшие промышленные комплексы в районе исторической деревянной застройки, сделав его самой динамично развивающейся частью Таллина, привлекающей тех, кто молод душой, пишет VisitEstonia.
В советское время доступ в эту часть города был ограничен из-за ее приграничного статуса. Теперь же ее нередко называют таллинским "хипстервиллем". Район удобно расположен между живописным побережьем Таллинского залива и Старым городом и таит немало подлинных жемчужин архитектуры, которые отлично будут смотреться на фото!
Болота Виру (Харьюмаа)
Какие живописные виды! Здесь есть пешая тропа, идущая через красивый сосновый лес, вьющаяся между живописными болотными озерками гать, смотровая вышка и место для пикника рядом с парковкой со стороны Кальмеоя.