ТОП-5 мест для идеальной фотосессии в Таллинне и его окрестностях

Предлагаем познакомиться с нашим рейтингом необычных мест для фотосессии в Таллинне и его окрестностях. Кто знает, возможно, именно эти места останутся в фокусе вашей фотокамеры надолго!

Северная лестница (Виймси, Таллинн)

Глинтовый уступ Лубья – это старейшее и самое высокое место, находящееся в Виймси в окрестностях Таллинна, которое поднялось из моря около 11 500 лет назад. В советское время, в 1970-е годы, глинтовый уступ был обнесен колючей проволокой, поскольку власти хранили на этой территории запасы топлива. Невозможная во время оккупации идея объединить лестницей деревни Хаабнеэме и Лубья теперь была реализована, пишет VisitEstonia.

Построенная на 50-метровом уступе Лубья и освещенная в темное время суток лестница, с которой открывается потрясающий вид, является лестницей с самой большой разницей высот в Эстонии.

Освещенная лестница, проходящая зигзагом по крутому склону, ограничена только с одной стороны, с другой же находится естественный склон холма.

Японский сад парка Кадриорг (Таллинн)

Японский сад опирается на философию круговорота жизни и богатство выражения природы. Течение, размышление, погружение в природу — это те действия, которые характеризуют настоящий японский сад.

Японский сад парка Кадриорг был открыт 31 июля 2011 года. Дизайнер сада Масао Соне родом из Киото учился садовой архитектуре в Токио и у отца-садовника.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Область Северо-восточного пруда парка Кадриорг со своим погруженным глинтовым склоном, валунным полем, большими деревьями, прудом и водопадом был превосходным источником вдохновения.

Сад, как и любой живой организм, развивается и меняется со временем, и снова и снова возникает причина вернуться сюда!

Залы Кадриоргского художественного музея (Таллинн)

Расположенный в великолепном барочном здании Кадриоргского дворца Кадриоргский художественный музей был в 1718 году спроектирован итальянским архитектором Николо Микетти для Петра I-го.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Достопримечательный главный зал дворца – один из лучших примеров архитектуры барокко стран Северной Европы, являющийся отличным местом для проведения концертов, камерных представлений и праздничных приемов.

«Таллиннский хипстервилль» Каламая (Таллинн)

Новые кафе, бары и галереи преобразили бывшие промышленные комплексы в районе исторической деревянной застройки, сделав его самой динамично развивающейся частью Таллина, привлекающей тех, кто молод душой, пишет VisitEstonia.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

В советское время доступ в эту часть города был ограничен из-за ее приграничного статуса. Теперь же ее нередко называют таллинским "хипстервиллем". Район удобно расположен между живописным побережьем Таллинского залива и Старым городом и таит немало подлинных жемчужин архитектуры, которые отлично будут смотреться на фото!

Болота Виру (Харьюмаа)

ФОТО: SANDER ILVEST /