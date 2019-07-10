Наворачиваются слезы: пес не бросил хозяина даже после его смерти

7 июля жители района Сан-Кампхаенг тайского города Чиангмай обнаружили на заброшенном складе труп пожилого мужчины, возле которого сидела собака. Очевидцы утверждают, что пес даже после смерти хозяина отказывался от него отходить, сообщает издание AsiaOne.

Приехавшие по вызову медики установили, что 82-летний Кхам Дуангья скончался два дня назад. Специалисты подчеркнули, что на месте происшествия не было никаких следов, которые могли бы свидетельствовать об убийстве или насильственных действиях по отношению к умершему. Тело отправили на экспертизу в местную больницу.