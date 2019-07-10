Лунное затмение в июле 2019 года

Согласно астрономическим данным, лунное затмение выпадает на ночь с 16 на 17 июля. Это значит, что опасными будут сразу два дня, а не один.

Особенности лунного затмения в июле 2019 года

Во-первых, это будет частное затмение. Это значит, что основной негатив коснется не общества или семьи, а только отдельно взятых личностей. Каждому из нас придется столкнуться с некоторыми внутренними проблемами и дисгармонией.

Пройдет затмение в Знаке Козерога, а значит, эти два дня будут довольно негативными для всех, кто проявляет жадность и эгоизм. Частичное лунное затмение под влиянием стихии Земли — это довольно негативный фактор, который нельзя не учитывать при планировании дел на эти два дня.

Советы астрологов на 16-17 июля

Негатив затмения будет распространяться не только на эти два дня. Его последствия могут напоминать о себе в течение последующих двух недель, так что лучше сильно не расслабляться.

16 и 17 июля полезно полагаться на интуицию и жизненный опыт, в том числе на опыт окружающих людей. В период затмения можно воспользоваться мудрым советом близкого друга, родственника или коллеги по работе.

Чтобы получить желаемое, придется приложить максимум усилий. Даже в любви пригодится активность и настойчивость. В лунное затмение есть вероятность разрыва изживших себя отношений, так что если всё сложится не лучшим образом, это значит, что так и должно быть.

Затмение Луны в Козероге означает, что люди могут стать более эгоистичными и импульсивными. Общение с незнакомцами будет затруднено. Возможны ссоры и конфликты, которых лучше избегать, потому что они снизят работоспособность и продуктивность.