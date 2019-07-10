Ср, 10.07.2019
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Мэрайя Кэри призналась, сколько мужчин у нее было

Mariah Carey.

ФОТО: Scanpix/PA Wire/PA Images

Известная американская певица Мэрайя Кэри призналась, сколько мужчин у нее было. 49-летняя знаменитость откровенно рассказала о своей сексуальной жизни, пишет Сегодня.

В недавнем интервью для американского модного журнала Cosmopolitan Мэрайя Кэри назвала себя ханжой в сексе, потому что у нее было мало партнеров.

"У меня было всего пять мужчин, так что я в этом смысле ханжа, если сравнивать меня с другими представителями шоу-бизнеса", – признавалась знаменитая певица.

Отметим, что Кэри украсила обложку свежего выпуска Cosmopolitan. Соответствующим фото она поделилась в своем Instagram.

На страницах журнала Мэрайя также поделилась размышлениями о возрасте. Селебрити призналась, что никогда не обращает внимание на свой возраст и предпочитает отмечать только годовщины.

Фото обложки журнала смотри ЗДЕСЬ!

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