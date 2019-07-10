Ср, 10.07.2019
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«Это было несложно»: Юрий Стоянов похудел на 22 килограмма

Юрий Стоянов

ФОТО: ALEXEI DRUZHININ / Sputnik

Актер рассказал, что сильно сбросил вес. Юрий Стоянов смог сделать это без диет, пишут Дни.ру.

По словам Юрия Стоянова, ему удалось скинуть 22 килограмма. Он отметил, что это произошло в прошлом году для нового шоу артиста "100янов". Оказывается, для знаменитости это было несложно.

"Я же бывший спортсмен (мастер спорта по фехтованию. – Прим. ред.). Никакие звездные диеты не понадобились. Только спорт и самоограничение. Бассейн и кардиотренажеры", - цитирует Юрия Стоянова сайт "Комсомольская правда".

В течение 19 лет актер и его коллега Илья Олейников были бессменными участниками телевизионной юмористической программы "Городок". Закрылась передача в 2012 году в связи со смертью Олейникова. После этого Стоянов играл в кино и театре. На будущее у него тоже большие планы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Сейчас в кино нельзя говорить название будущего проекта – таковы условия договора. Могу лишь сказать, что впереди у меня съемки в двух полнометражных картинах и трех сериалах. Есть предложения в театре", – поделился Юрий Стоянов.

Он посетовал на то, что является приглашенным актером в МХТ имени Чехова, поэтому новые роли там не светят. "Но я продолжу играть в двух спектаклях – "Женитьба" и "Игра в "Городки", – рассказал Юрий Стоянов.

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