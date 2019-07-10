«Это было несложно»: Юрий Стоянов похудел на 22 килограмма

По словам Юрия Стоянова, ему удалось скинуть 22 килограмма. Он отметил, что это произошло в прошлом году для нового шоу артиста "100янов". Оказывается, для знаменитости это было несложно.

"Я же бывший спортсмен (мастер спорта по фехтованию. – Прим. ред.). Никакие звездные диеты не понадобились. Только спорт и самоограничение. Бассейн и кардиотренажеры", - цитирует Юрия Стоянова сайт "Комсомольская правда".

В течение 19 лет актер и его коллега Илья Олейников были бессменными участниками телевизионной юмористической программы "Городок". Закрылась передача в 2012 году в связи со смертью Олейникова. После этого Стоянов играл в кино и театре. На будущее у него тоже большие планы.

"Сейчас в кино нельзя говорить название будущего проекта – таковы условия договора. Могу лишь сказать, что впереди у меня съемки в двух полнометражных картинах и трех сериалах. Есть предложения в театре", – поделился Юрий Стоянов.