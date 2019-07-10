Названо имя виновницы расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера

Стало известно, из-за кого рассталась звездная пара. Ирина Шейк и Брэдли Купер расторгли брак из-за близкого человека.
Российская топ-модель рассталась с голливудским актером из-за его матери Глории Купер. Именно ее имя в документах указано в качестве причины расторжения брака.
Ирина Шейк с мужем долгое время жили вместе с его матерью в особняке в Лос-Анджелесе. Такое соседство вызывало в семье напряжение, сообщает Ura.ru. Однажды модель не выдержала и Куперу пришлось выбирать между супругой и матерью. Выбор был сделан не в пользу Ирины Шейк. В результате Ирина Шейк переехала с дочкой Леей в Нью-Йорк.
Напомним, о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк стало известно в середине мая этого года. В начале июня уроженка Еманжелинска в Челябинской области забрала из дома свои вещи.
По слухам, разлад в отношениях топ-модели и актера наступил после фильма "Звезда родилась". СМИ писали о том, что между возлюбленным Ирины Шейк и Леди Гагой возникли романтические отношения.
После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк ведет очень активную социальную жизнь. Модель стала чаще появляться в откровенных нарядах. По всей видимости, звезда хочет заставить экс-избранника пострадать.