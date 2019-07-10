Галерея 18+: на лабутенах и топлес. Вечеринка «Танцевальный рай» в этот раз была особенно горячей

В эту яркую ночь каждый гость стал участником особого события... Впервые на «Танцевальном рае» – виртуозная скрипачка, победительница российских и международных музыкальных конкурсов, фитнес-модель - Alisandra BELLI (Россия) поздравила организатора «Танцевального рая» – Герта Лаасме с днем рождения!

Блистательное шоу стало настоящим подарком для гостей, зарядив невероятно яркими эмоциями! Виртуозная игра на инструменте, настоящий фейерверк из скрипичного техно-акустического фьюжна, нестандартных идей и фантастических, ярких образов подарили гостям эстетическое удовольствие и наполнили мощной энергетикой и страстью!

Богемного шика добавила танцевальная программа sexy гоу-гоу из Санкт-Петербурга.

Особой праздничной атмосфере способствовали декорации, воздушные шары и спецэффекты, а также гостей ждало сладкое угощение - праздничный торт в честь дня рождения организатора мероприятия – Герта Лаасмэ!

99 процентов лучших российских хитов всю ночь играли резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.

«Танцевальный рай» – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

ВНИМАНИЕ!

Следующий «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ» пройдет в пятницу, 6 сентября, где вас ждет невероятный белоснежный рай – special WHITE PARTY в ночном клубе Hollywood! Не пропусти – будь на месте!