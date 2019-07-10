Ср, 10.07.2019
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Даже операции не помогли. Мужчина ослеп после принятия душа в линзах

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В английском городе Шрусбери мужчина забыл снять линзы перед тем, как принять душ, и потерял зрение на правом глазу, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

29-летний Ник Хамфрис увидел царапину на своем глазу в начале 2018 года. Тогда врачи диагностировали у него акантамебный кератит. Врачи нашли на роговице правого глаза мужчины амебу вида Acanthamoeba, которая проникает в глаз через раны, образующиеся от контактной линзы при ее соприкосновении с водой.

Хамфрис использовал глазные капли, которые должны были уничтожить бактерии. Однако он резко потерял зрение на глазу во время вождения и так и не смог восстановиться.

Он пережил несколько операций, сейчас ожидается трансплантация роговицы, которую уничтожила инфекция.

По словам Хамфриса, он и понятия не имел о том, к чему приведет ношение контактных линз в душе.

Я могу честно сказать, если бы у меня было хоть малейшее представление о том, что может произойти, я бы вообще никогда не носил контактные линзы,

 — сказал он.

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