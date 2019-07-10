Даже операции не помогли. Мужчина ослеп после принятия душа в линзах

В английском городе Шрусбери мужчина забыл снять линзы перед тем, как принять душ, и потерял зрение на правом глазу, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.
29-летний Ник Хамфрис увидел царапину на своем глазу в начале 2018 года. Тогда врачи диагностировали у него акантамебный кератит. Врачи нашли на роговице правого глаза мужчины амебу вида Acanthamoeba, которая проникает в глаз через раны, образующиеся от контактной линзы при ее соприкосновении с водой.
Хамфрис использовал глазные капли, которые должны были уничтожить бактерии. Однако он резко потерял зрение на глазу во время вождения и так и не смог восстановиться.
Он пережил несколько операций, сейчас ожидается трансплантация роговицы, которую уничтожила инфекция.
По словам Хамфриса, он и понятия не имел о том, к чему приведет ношение контактных линз в душе.
Я могу честно сказать, если бы у меня было хоть малейшее представление о том, что может произойти, я бы вообще никогда не носил контактные линзы,
— сказал он.