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Бывшая жена создателя «Ералаша» снялась топлес на пляже, и жарко стало всем

Борис Грачевский с женой Анной

ФОТО: SCANPIX

32-летняя Анна Грачевская, судя по геотегам, отдыхает на Мальдивах. И решила поделиться с подписчиками во всех смыслах горячими фото, пишет Лайф.

Ведущая выложила ряд провокационных снимков с пляжа, где показала свои завидные формы и украшавшие тело цветные татуировки. Девушка позировала на фоне живописного пейзажа, оголив при этом грудь. Анна лишь прикрыла её руками.

Грачевская поинтересовалась у поклонников, какой снимок им больше понравился. Девушка активно ведёт "Инстаграм", где у неё более 500 тысяч подписчиков. Фанаты принялись обсуждать в комментариях, насколько красивыми вышли снимки. И на фоне комплиментов появились и негативные комментарии. Анну упрекнули в избытке пластических операций. Несколько лет назад она сама откровенно рассказывала про увеличение ягодиц.

Борис Грачевский с женой.

ФОТО: Антенна

Анна родилась в Харькове и в девичестве носила фамилию Панасенко. О девушке заговорили, когда у неё завязался роман с основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским. Они прожили в браке около четырёх лет, и у пары даже родилась дочка. Но, как выяснилось, и ребёнок не стал залогом долгих отношений. Супруги разошлись со скандалом, и после Грачевский требовал, чтобы Анна вернула себе девичью фамилию.

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