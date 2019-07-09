Бывшая жена создателя «Ералаша» снялась топлес на пляже, и жарко стало всем

Ведущая выложила ряд провокационных снимков с пляжа, где показала свои завидные формы и украшавшие тело цветные татуировки. Девушка позировала на фоне живописного пейзажа, оголив при этом грудь. Анна лишь прикрыла её руками.

Грачевская поинтересовалась у поклонников, какой снимок им больше понравился. Девушка активно ведёт "Инстаграм", где у неё более 500 тысяч подписчиков. Фанаты принялись обсуждать в комментариях, насколько красивыми вышли снимки. И на фоне комплиментов появились и негативные комментарии. Анну упрекнули в избытке пластических операций. Несколько лет назад она сама откровенно рассказывала про увеличение ягодиц.

Борис Грачевский с женой. ФОТО: Антенна