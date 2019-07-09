Марина Кравец стала ведущей нового шоу с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым

В «Плане Б» будут искать пары для Ольги и Тимура, главных холостяков канала. Кастинг на шоу был объявлен в мае. В редакцию поступили сотни заявок от тех, кто хочет попытать счастье и побороться за внимание Тимура или Ольги. Бузова и Батрутдинов лично принимали участие в отборе претендентов друг для друга, поэтому на проект попадут только самые достойные. Съемки пройдут в Индонезии на острове Бали.

Как ранее стало известно «СтарХиту», на время шоу Ольга Бузова получит медицинскую страховку стоимостью 5 миллионов рублей, ведь ее ждут оригинальные и опасные свидания. Если никто из пришедших к ней мужчин певице не понравится, ей предстоит сыграть свадьбу с Тимуром.