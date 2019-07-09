Марина Кравец стала ведущей нового шоу с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым

Этой осенью на канале ТНТ стартует проект «План Б». Главными героями станут Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Реалити доверили вести Марине Кравец. Она проявила себя как настоящий профессионал, когда работала в шоу «Замуж за Бузову». С присущим ей чувством юмора Марина помогала решить довольно непростые ситуации, пишет Стархит.
В «Плане Б» будут искать пары для Ольги и Тимура, главных холостяков канала. Кастинг на шоу был объявлен в мае. В редакцию поступили сотни заявок от тех, кто хочет попытать счастье и побороться за внимание Тимура или Ольги. Бузова и Батрутдинов лично принимали участие в отборе претендентов друг для друга, поэтому на проект попадут только самые достойные. Съемки пройдут в Индонезии на острове Бали.
Как ранее стало известно «СтарХиту», на время шоу Ольга Бузова получит медицинскую страховку стоимостью 5 миллионов рублей, ведь ее ждут оригинальные и опасные свидания. Если никто из пришедших к ней мужчин певице не понравится, ей предстоит сыграть свадьбу с Тимуром.
«Оля и Тимур никогда же не отрицали, что их связывали теплые отношения. Если никого не выберут, придется довериться судьбе и отправиться под венец друг с другом», — заметили в окружении артистов.