Фото Толкалиной в платье с экстремальным разрезом восхитило фанатов

Любовь Толкалина едва не спровоцировала сердечный приступ у своих поклонников – на фото в Instagram, которое опубликовала 41-летняя актриса, платье во всей красе демонстрирует ее совершенные ноги.

В кадре Любовь позирует в шелковом длинном платье пудрового цвета. Несмотря на то что у наряда длинный рукав и уходящий в пол подол, глубокое декольте и провокационный разрез превращают образ в далекий от консервативности. На одном из снимков, сделанных в этом платье, Толкалина позирует на деревянном пирсе. Порыв ветра эффектно раздувает юбку. Из соображений цензуры актрисе даже пришлось прикрыть интимную зону стикером в виде сердечка.