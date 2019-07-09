Восемь популярных продуктов, которые ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке

Все дело — в способности микроволновой печи менять структуру продуктов на молекулярном уровне. Изначально молекулы в продуктах расположены хаотично. При нагреве в микроволновке магнетрон (основной «нагревательный» элемент) выстраивает их в определенном порядке. Положительно заряженные частицы отправляются в одну сторону, отрицательно заряженные — в другую. Когда электронное поле меняет направление, молекулы разворачиваются на 180 градусов. Всего за одну секунду нагрева количество таких обращений достигает пяти миллионов.

Микроволновка заставляет молекулы бешено крутиться, прыгать, из-за чего и повышается температура продукта. Но вот качество меняется кардинально, некоторые продукты становятся чрезвычайно вредными.

1. Говядина

Изменение структуры молекул приводит к деформации протеинов и жиров. Возрастает уровень канцерогенного соединения d Nitrosodienthanolamines. Регулярное употребление разогретого красного мяса может привести к развитию рака желудка и кишечника.

2. Грудное молоко, молочные смеси

Грудное молоко, запасаемое впрок, необходимо подогревать только в теплой воде. То же касается смесей. Под действием микроволн трансформируются ценные аминокислоты, например, аминокислота L-пролин, которая превращается в токсичное соединение для нервной системы и почек младенца.

3. Зерновые каши

При трении молекул происходит выброс свободных радикалов. Это молекулы без электронов, которые врачи называют «вампирами». В организме они пытаются воссоздать собственную структуру за счет других молекул — здоровых клеток. Отбирая у них электроны, способствуют клеточным мутациям.

Зерновые продукты после разогрева в микроволновой печи приобретают канцерогенные свойства. Возможно, в том числе и по этой причине ежегодно фиксируется рост онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

4. Замороженные ягоды и фрукты

В результате разморозки теряют весь запас витамина С и значительную часть других полезных веществ. Особенно страдают от микроволн клубника, клюква и вишня. Ничего ценного в них не остается. 5. Готовые овощи

Приготовление овощных рагу впрок — не лучшая кулинарная идея. Повторный разогрев уменьшает и без того невысокое содержание витаминов в продуктах. А некоторые овощи становятся опасными.

Под действием микроволн повышается концентрация токсичного алкалоида соланина в баклажанах. Съедать их необходимо сразу после приготовления, в разогретом виде баклажаны могут стать причиной отравления. Если часть блюда осталась, уберите в холодильник и достаньте чуть раньше до планируемого обеда или ужина, чтобы овощи слегка нагрелись при комнатной температуре.

6. Кисломолочные продукты

Микроволны уничтожают молочнокислые бактерии, что делает йогурты, кефиры и творог бесполезными. Кисломолочку необходимо подогревать лишь при комнатной температуре, любая термическая обработка для этих продуктов губительна.

7. Картофель

Диетологи рекомендуют употреблять «вчерашнюю» картошку, то есть ту, что хранилась в холодильнике. После 24 часов в холоде меняется структура крахмалистых соединений, входящих в ее состав. Они становятся резистентными, то есть устойчивыми к расщеплению, и уже не столь выраженно повышают уровень глюкозы в крови, обеспечивая длительное чувство сытости.

Но подогревать картофель в микроволновой печи ошибочно. Здесь крахмал, встречаясь с микроволнами, вновь меняется, подвергаясь гидролизу. В результате происходит выработка тяжелых изомеров, с которыми пищеварительная система справляется с большим трудом. Повышается нагрузка на поджелудочную железу, что изнашивает орган.

8. Еда в пластиковых контейнерах