В Петербург из Таллинна как ВИП-персоны: выиграйте два билета туда-обратно от Lux Express

Портал Limon и автобусная компания Lux Express объявляют розыгрыш двух билетов по маршруту Таллинн-Санкт-Петербург-Таллинн.
Вы сможете отправиться в северную столицу России как ВИП-персоны на комфортабельном и современном автобусе Lux Express. Естественно, обратно в Таллинн вы и ваш спутник или спутница также доедете совершенно бесплатно.
Число пассажиров на маршруте между Таллинном и Петербургом в этом году тоже возросло, поэтому, начиная с июня, в Петербург и обратно отправляются 10 автобусов в день. Вам будет удобно выбрать подходящее время.
Внимание! О визе в Россию победители должны позаботиться самостоятельно.
Для участия в розыгрыше внимательно прочитайте условия игры в окне ниже. Желаем всем удачи!