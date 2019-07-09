В Петербург из Таллинна как ВИП-персоны: выиграйте два билета туда-обратно от Lux Express

Вы сможете отправиться в северную столицу России как ВИП-персоны на комфортабельном и современном автобусе Lux Express. Естественно, обратно в Таллинн вы и ваш спутник или спутница также доедете совершенно бесплатно.

Выиграть может каждый! ФОТО: Lux Express/Промо

Число пассажиров на маршруте между Таллинном и Петербургом в этом году тоже возросло, поэтому, начиная с июня, в Петербург и обратно отправляются 10 автобусов в день. Вам будет удобно выбрать подходящее время.

Внимание! О визе в Россию победители должны позаботиться самостоятельно.