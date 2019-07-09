Вт, 9.07.2019
ТОП-5 мест в Таллинне, где можно очень дешево и вкусно пообедать СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Розыгрыш
  • В Петербург из Таллинна как ВИП-персоны: выиграйте два билета туда-обратно от Lux Express

В Петербург из Таллинна как ВИП-персоны: выиграйте два билета туда-обратно от Lux Express

ФОТО: Lux Express/Промо

Портал Limon и автобусная компания Lux Express объявляют розыгрыш двух билетов по маршруту Таллинн-Санкт-Петербург-Таллинн.

Вы сможете отправиться в северную столицу России как ВИП-персоны на комфортабельном и современном автобусе Lux Express. Естественно, обратно в Таллинн вы и ваш спутник или спутница также доедете совершенно бесплатно.

Выиграть может каждый! 

ФОТО: Lux Express/Промо

Число пассажиров на маршруте между Таллинном и Петербургом в этом году тоже возросло, поэтому, начиная с июня, в Петербург и обратно отправляются 10 автобусов в день. Вам будет удобно выбрать подходящее время. 

Внимание! О визе в Россию победители должны позаботиться самостоятельно.

Для участия в розыгрыше внимательно прочитайте условия игры в окне ниже. Желаем всем удачи! 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ