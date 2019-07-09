Назван самый бездарный знак зодиака

Каждый человек в чем-то да хорош. Всегда найдется направление, в котором даже бездарный от природы при достаточном упорстве сможет достичь успеха. Специалисты по небесным светилам назвали самый бездарный зодиакальный знак, которому придется постоянно работать, чтобы достичь высокого результата, передает «Московский комсомолец».
И это Козероги. У них много способностей, но мало талантов. У людей этого знака сильная сторона заключается в хорошей памяти и логическом мышлении.
Козероги рукастые, поэтому не стоит жалеть, что природа обделила их уникальными дарами, к примеру, голосом. Главный плюс представителей этого созвездия в том, что они никогда не опускают руки, когда их называют «бездарями». Для них это стимул, чтобы совершенствовать себя.