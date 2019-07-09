Назван самый бездарный знак зодиака

И это Козероги. У них много способностей, но мало талантов. У людей этого знака сильная сторона заключается в хорошей памяти и логическом мышлении.

Козероги рукастые, поэтому не стоит жалеть, что природа обделила их уникальными дарами, к примеру, голосом. Главный плюс представителей этого созвездия в том, что они никогда не опускают руки, когда их называют «бездарями». Для них это стимул, чтобы совершенствовать себя.