Фото и видео: Петербург затопило после утреннего ливня

Утром 9 июля на Петербург обрушился ливень. Затопленными оказались проезжие части, пешеходные переходы и даже вестибюль станции метрополитена «Девяткино», сообщает «Собака.ру». Горожане делятся снимками погодного ненастья.
Горожане делятся снимками и видео погодного ненастья.
"Ну все, Новосельцев, Ваше дело - труба"(с). Очень надеюсь, последствия такого наводнения для машин будут минимальными 🙄 всем терпения, но это Питер 😀 #дождь #ливень #дождьспб #потоп #потопспб #сизова #приморскийрайонспб #всебудетхорошо #этопитердетка #этопитер #типичныйпитер #типичныйпитер☔️ #спб #спб❤️ #погода #уприродынетплохойпогоды #мыслипозитивно #летоспб2019 #летоспб #питер #питер❤️ #плывем #озеронадежды