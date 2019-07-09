У Оскара Кучеры родился пятый ребенок

Об этом счастливый отец только что сообщил в соцсетях, пишет «Экспресс-газета».
«Мальчик!» — написал актер и телеведущий на своей странице в Instagram. И прикрепил соответствующее фото — правда, не новорожденного, а всего лишь больничного браслета с надписью Kuchera Julia — Boy. Ребенок появился на свет в Майами.
Надо сказать, многодетная семья Оскара Кучеры сообщила о грядущем пополнении забавным способом. Незадолго до родов Оскар опубликовал в Instagram фото жены Юлии на последнем месяце беременности. На ее гигантском животе красуется надпись: «Загрузка завершена».