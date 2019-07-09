Резко увеличившиеся губы Юлии Волковой еле влезли в кадр приветственного видео для жителей Эстонии
Видеопослание экс-солистки группы t.A.T.u. Юлии Волковой преодолело более тысячи километров и долетело до Эстонии. Жители нашей страны могут по достоинству оценить, мягко говоря, пухлые губы певицы.
На певческой сцене в Эльва 13 июля состоится концерт Rally Estonia, где в качестве хедлайнера выступит Юлия Волкова из Москвы. Еще вместе с ней на сцену выйдут эстонские коллективы: Nancy, Caater и Põhja-Tallinn. Кстати, Caater выглядят так странно, потому что свое приветственное видео записали, находясь в Чернобыле. Юля Волкова находится в фойе отеля.
Все артисты выступят на итоговом концерте Rally Estonia 2019 уже в эту субботу.
Смотрите видео! Как вам изменившаяся Юлия Волкова? Многим мужчинам такие большие губы нравятся.