Вт, 9.07.2019
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Видео: туристы случайно засняли на камеру, как воришка крадет у них кошелек

Тайские туристки, у которых вытащили кошелек в Лондоне

ФОТО: скрин с Youtube

Нина Спенсер и ее подруга Тои из Тайланда стали жертвами шайки карманников в Лондоне, сообщает Elu24 со ссылкой на Bored Panda.

Тайские туристы гуляли по Лондону и снимали на видео себя, достопримечательонсти, городские пейзажи. И засняли, как воришка стянула кошелек у одной из них. Девушки стояли на переходе, а группа карманников - миловидных молодых девушке - сзади них. 

Пострадавшая Спенсер обнаружила пропажу позже, когда открыла свою сумочку, чтобы найти какую-то необходмую вещь. Каково же было удивление туристок, когда, просмотрев видео, они поняли, что засняли момент кражи и личности воришек. А они украли дизайнерский кошелек с кредитками и 400 фунтов наличными. Девушки, конечно же, заявили в полицию, предоставив видео как доказательство, но не уверены, что воры будут пойманы, а пропажа возвращена.

Будьте внимательны, когда находитесь в другой стране!

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