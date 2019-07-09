Видео: туристы случайно засняли на камеру, как воришка крадет у них кошелек

Тайские туристы гуляли по Лондону и снимали на видео себя, достопримечательонсти, городские пейзажи. И засняли, как воришка стянула кошелек у одной из них. Девушки стояли на переходе, а группа карманников - миловидных молодых девушке - сзади них.

Пострадавшая Спенсер обнаружила пропажу позже, когда открыла свою сумочку, чтобы найти какую-то необходмую вещь. Каково же было удивление туристок, когда, просмотрев видео, они поняли, что засняли момент кражи и личности воришек. А они украли дизайнерский кошелек с кредитками и 400 фунтов наличными. Девушки, конечно же, заявили в полицию, предоставив видео как доказательство, но не уверены, что воры будут пойманы, а пропажа возвращена.