Варнава устроила «горячие» пляски на палубе судна

Российская актриса, участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава подняла настроение подписчикам в Instagram очередным забавным видео. Артистка славится своим эпатажным поведением и не боится исполнять смелые номера на публике — довольно часто она зажигает в публичных местах и делится веселыми моментами в социальных сетях. Фанаты завидуют раскрепощенности светской львицы и с удовольствием наблюдают за ее выкрутасами.

Сейчас Варнава находится в Амстердаме, но даже в своем путешествии она не изменяет привычному стилю жизни и танцует буквально везде и всюду. Недавно звезда устроила пляски на одной из улиц города, а на последнем видео в Instagram показала, как «зажигает» прямо на палубе судна. Как и всегда, Варнава двигалась очень энергично и эмоционально, чем произвела впечатление на публику.