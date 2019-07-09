Вт, 9.07.2019
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Варнава устроила «горячие» пляски на палубе судна

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Екатерина Варнава

ФОТО: Instagram

Звезда Comedy Woman порадовала поклонников очередным соблазнительным танцем, пишет Пятый канал.

Российская актриса, участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава подняла настроение подписчикам в Instagram очередным забавным видео. Артистка славится своим эпатажным поведением и не боится исполнять смелые номера на публике — довольно часто она зажигает в публичных местах и делится веселыми моментами в социальных сетях. Фанаты завидуют раскрепощенности светской львицы и с удовольствием наблюдают за ее выкрутасами.

Сейчас Варнава находится в Амстердаме, но даже в своем путешествии она не изменяет привычному стилю жизни и танцует буквально везде и всюду. Недавно звезда устроила пляски на одной из улиц города, а на последнем видео в Instagram показала, как «зажигает» прямо на палубе судна. Как и всегда, Варнава двигалась очень энергично и эмоционально, чем произвела впечатление на публику.

Зарядившиеся позитивом подписчики в долгу не остались — они оставили шквал комплиментов под публикацией участницы Comedy Woman.

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