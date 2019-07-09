Стинг отменил концерт из-за болезни

Автор хита Shape of my heart гастролирует по всей Европе. График Стинга расписан на месяцы вперед, и зрители заранее покупают билеты на его шоу. Так, около месяца назад всемирно известный певец выступил в Эстонии, а недавно певец выступал в Австрии в рамках фестиваля Rock Summer, где его с восторгом приняли поклонники. В перерыве между концертами артист посетил Открытый чемпионат Франции по теннису в Париже, который прошел на кортах Roland Garros.

Исполнитель должен был отправиться в Бельгию, где с 29 июня проходит музыкальный фестиваль. В Генте среди звезд мероприятия оказались Грегори Портер, Blu Samu и Мелисса Алдана. Но особенно зрители ждали торжественной церемонии закрытия шоу. Последний концерт состоится сегодня, а главным номером вечера было заявлено выступление Стинга.

Однако представители артиста сообщили слушателям печальную новость — 9 июля Стинг не выйдет на сцену. Менеджеры принесли извинения публике от лица музыканта.

«Мы с сожалением сообщаем вам, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте сегодня вечером отменено по рекомендации врача. Информация о возврате билетов поступит в ближайшее время»,

— объявил директор певца в Twitter.

Поклонников не на шутку обеспокоило сообщение, ведь ранее исполнитель редко жаловался на проблемы со здоровьем. Пользователи пожелали артисту скорее поправиться. Многие спрашивали о диагнозе Стинга, однако вопросы остались без ответа. «Это серьезная болезнь? Что случилось? Может, снова что-то со слухом?» — предположили комментаторы.

К слову, пару лет назад Стинг пожаловался на развивающуюся глухоту. Он пытался носить слуховой аппарат, однако вскоре отказался от этой идеи. Исполнитель отметил, что проблема не критична, и он регулярно проверяется у врачей. К тому же певец старается вести здоровый образ жизни: много гуляет, делает зарядку, питается правильно.