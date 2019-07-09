Названые суперзвезды, которые откроют Таллиннские дни моря! Вы точно захотите туда пойти

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что открывающий фестиваль концерт станет особенным по двум причинам – во-первых, Анне Вески впервые выступит на фестивале, а во-вторых, она исполнит дуэтом с рэпером Reket совместную композицию. «Концерт пройдет в акватории порта Ноблесснер на тральщике, поэтому насладиться им можно будет как с набережной яхтенного порта, так и с лодки или яхты прямо в море», - сказал вице-мэр.