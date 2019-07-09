Видео: мужчина занялся в поезде непристойными вещами перед женщиной, но суровое наказание может ждать даму

Как это ни странно, сама Наташа Врас (37) работает с жертвами сексуальных домогательств, она ехала на поезде из Парижа в Пуатье по работе. Мужчина сел рядом с ней, несмотря на то, что в поезде было много свободных мест, сообщает Elu24 со ссылкой на observers.france24.com.

Француженка сняла на видео мастурбирующего в поезде мужчину, но более суровое наказание может ждать женщину ФОТО: twitter.com

Мужчина сидел прямо напротив женщины. Через какое-то время он начал мастурбировать. Женщина сняла это на видео, ведь это был единственный шанс, чтобы как-то зафиксировать нарушение и защитить себя. По словам француженки, мужчина занимался перед ней постыдным действием более часа и пошел за ней в туалет.

Наташа поделилась этим роликом в Twitter, его уже просмотрели более 11 тысяч раз.

Французская железнодорожная компания Bras извинилась перед женщиной за произошедшее в их поезде и посоветовала в следующий раз звонить на экстренный номер компании, чтобы они смогли на ближайшей станции отправить своих работников в поезд для защиты пассажиров и снятия с рейса тех, кто ведет себя неподобающим образом.

Француженка собирается подать на мужчину в суд, ведь она уверена, что он может продолжать свои сексуальные домогательства и в будущем и в будущем от его действий могут пострадать десятки женщин.

Но наказание может ждать и саму пострадавшую, ведь она не заштриховала лицо мужчины, но согласно французским законам это обязательно.

Мастурбировавший в поезде мужчина может быть приговорен к году лишения свободы со штрафом 15 тысяч евро. Во Франции активно следят за соблюдением закона о защите личных данных, поэтому женщина может получить штраф 45 тысяч евро за то, что она опубликовала видео в соцсети и мужчина на нем узнаваем.

«В полупустом поезде именно напротив меня сидел мужчина, мастурбировавший час и 20 минут. Запечатлела его действия и могу получить более строго наказание, чем он за сексуальные домогательства. Это вообще нормально?» - вопрошает француженка.