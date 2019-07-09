Стала известная самая опасная еда на отдыхе

Но все же не стоит превращать семейный отпуск в гастрономический тур, тем более, что не вся экзотическая пища одинаково полезна и некоторую лучше не пробовать во избежание риска.

Бессменным лидером в ТОПе самой опасной еды уже много лет остается рыба фугу. Поедание этого традиционного японского деликатеса можно, пожалуй, приравнять к игре в русскую рулетку. Дело в том, что некоторые части тела подводного обитателя содержат смертельно-опасный яд, который останется безопасен для человека при соблюдении особых правил приготовления. Если же повар допустил ошибку, то отпуск может закончится в токсикологическом отделении местной больницы, а то и вовсе стать последним.

На втором месте тоже традиционное блюдо азиатской кухни, на этот раз — корейской. И нет, это не собака, а осьминог. Блюдо под названием санакчи еще и отчасти шоу. После заказа посетителя членистоногое вылавливают из аквариума и еще живому отсекают щупальца, которые поливают соусом и подают на стол. Осьминог, в отличие от фугу, не ядовит, но поскольку конечности продолжают проявлять рефлекторную активность, они могут присосаться и застрять в горле, вызвав удушье. По статистике, от этого деликатеса каждый год умирает около шести человек.

Не менее шокирующее и опасное блюдо — обезьяньи мозги. Их подают на стол в первозданном виде, но помимо ужасающего внешнего вида, туристов подстерегает еще и опасность заражения коровьим бешенством.