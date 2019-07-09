Игорь Николаев и Алла Пугачева в юрмальском ресторане «выпили за любовь»

Звезды российского шоу-бизнеса продолжают прибывать в Юрмалу. Одним из первых в курортный город приехал Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой. Теперь знаменитости все чаще встречаются на маленьких улочках латвийского города. Об этом говорят Instagram-страницы артистов, пишет Rus.Tvnet.lv.
Популярный певец Игорь Николаев недавно вернулся в Юрмалу к жене из Белоруссии, где у него было выступление.
Встречу звезды отметили в уютном юрмальском ресторане с напитками и овощными закусками.
Алла Пугачева поделилась фотографией с друзьями на своей странице в соцсетях.
Примадонна выложила совместный снимок с Игорем Николаевым и Юлией. Алла Борисовна прекрасно выглядит. На ней нежно-розовый свитер, который кокетливо оголяет плечи. В нем певица выглядит свежо и утонченно, а красный лак на ногтях, только усиливает этот эффект.
"Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мы", - подписала фото Пугачева.
Игорь Николаев также поделился снимком. Но добавил к нему еще и черно-белый кадр.
"Ура! Сезон открыт! Макс, ждём тебя!" - написал артист.
Напомним, 12 июля у супруга Примадонны Максима Галкина состоится сольное выступление в Юрмале, а с 18 по 21 июля пройдет фестиваль Лаймы Вайкуле - Laima Rendezvous Jūrmala.