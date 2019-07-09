Игорь Николаев и Алла Пугачева в юрмальском ресторане «выпили за любовь»

Популярный певец Игорь Николаев недавно вернулся в Юрмалу к жене из Белоруссии, где у него было выступление.

Встречу звезды отметили в уютном юрмальском ресторане с напитками и овощными закусками.

Алла Пугачева поделилась фотографией с друзьями на своей странице в соцсетях.

Примадонна выложила совместный снимок с Игорем Николаевым и Юлией. Алла Борисовна прекрасно выглядит. На ней нежно-розовый свитер, который кокетливо оголяет плечи. В нем певица выглядит свежо и утонченно, а красный лак на ногтях, только усиливает этот эффект.

"Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мы", - подписала фото Пугачева.

Игорь Николаев также поделился снимком. Но добавил к нему еще и черно-белый кадр.

"Ура! Сезон открыт! Макс, ждём тебя!" - написал артист.