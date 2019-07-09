Поклонники подвергли жесткой критике новый клип группы «На-на»

«Боже мой, какой кошмар! Пенсионеры в плавках. Алибасов, ты «обделался», — оставляли комментарии под видео возмущенные пользователи Сети. Единственное, что не вызвало нареканий, были стихи к песне, написанные бизнесменом Михаилом Гуцериевым.

Интересно, что эта работа, получившая название «Считаю медленно до ста», приурочена к 30-летию основания коллектива и новому шоу, которое музыканты планируют представить публике уже в этом году. По всей видимости, Алибасов решил в очередной раз «хайпануть». И это ему удалось блестяще. Группа «На-На» остается едва ли не самым обсуждаемым российским коллективом, как и ее бессменный продюсер Бари Алибасов, ЧП с которым в течение месяца оставалось новостью №1 на всех российских телеканалах и на страницах многих информационных ресурсов.