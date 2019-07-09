Смотрите, это самая красивая семья России. И вы ее знаете

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская в День семьи, любви и верности опубликовала на своей странице в Instagram фото с мужем артистом Максимом Матвеевым. Под снимком звезда оставила трогательную подпись.

Поклонники были очарованы совместной фотографией знаменитостей и оставили в комментариях множество комплиментов звездной паре. Фанаты принялись поздравлять супругов с теплым семейным праздником и пожелали никогда не расставаться, а только приумножать любовь друг к другу. Елизавета и Максим вместе уже почти десять лет — и это только начало, считают подписчики.