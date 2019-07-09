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Смотрите, это самая красивая семья России. И вы ее знаете

Елизавета Боярская

ФОТО: Instagram

В День семьи, любви и верности, который в России отметили 7 июля, актриса Елизавета Боярская опубликовала нежный снимок с Максимом Матвеевым, пишет Пятый канал.

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская в День семьи, любви и верности опубликовала на своей странице в Instagram фото с мужем артистом Максимом Матвеевым. Под снимком звезда оставила трогательную подпись.

«My love. День семьи. #муж #семья #плечо #мое», — написала актриса.

Елизавета Боярская с мужем.

ФОТО: Instagram

Поклонники были очарованы совместной фотографией знаменитостей и оставили в комментариях множество комплиментов звездной паре. Фанаты принялись поздравлять супругов с теплым семейным праздником и пожелали никогда не расставаться, а только приумножать любовь друг к другу. Елизавета и Максим вместе уже почти десять лет — и это только начало, считают подписчики.

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