Никиту Панфилова сняли с самолета из-за сына

Развод актера со второй женой, Ладой, был непростым: супруги делили имущество, решали вопрос о порядке встреч отца с сыном Добрыней. Бывшая супруга восприняла расставание очень болезненно и долго не могла прийти в себя. С тех пор прошло уже четыре года, однако страсти так и не улеглись.

В интервью 40-летний артист откровенничает: мол, ребенок — это святое, готов видеться с ним в любое время и согласен с выплатами, которые, по его информации, составляют 180 тыс. рублей (2 500 евро) в месяц на содержание наследника. Однако на деле ситуация выглядит иначе. Так, в июне Никиту не пустили на рейс, вылетавший из Москвы, за долг по алиментам: за несколько лет накопилась внушительная сумма.

«Он вообще не участвует в воспитании Добрыни, — рассказывает «СтарХиту» Анна, подруга Лады. — И дело не только в деньгах. Как-то он хвалился, что при разделе имущества бывшей и сыну достался загородный коттедж, в котором те якобы живут. По факту там участок размером шесть соток и сарай-развалюха. А недавно еще и машину забрал, которую тоже типа отдавал после расставания. Втихую, пока той не было дома, приехал с эвакуатором, погрузил и увез».

В окружении экс-супруги утверждают: Никита превратил будни прошлой семьи в настоящий ад. «В интервью без конца припоминает, как жена ушла от него с двухлетним сыном, — продолжает подруга. — Но, по сути, ведь Панфилов сам разрушил брак, когда завел отношения в Киеве. А потом, узнав, что Лада подала на развод, сменил замки и не дал даже вещи забрать. Раньше, когда еще встречался с ребенком, порочил мать в его глазах, а Добрыня потом ей все рассказывал и не хотел снова ехать к отцу. У ребят не получилось остаться друзьями после развода, но Лада всегда хотела, чтобы папа и сын общались.