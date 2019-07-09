36-летняя Светлана Лобода поделилась снимком с восьмилетней Евой и годовалой Тильдой. Поклонники впервые увидели дочерей артистки вместе.
Певица позирует в белоснежной рубашке и ультракоротких шортах из денима с бахромой. Ева для фотосессии с мамой выбрала белое платье, а на Тильду звезда надела забавный разноцветный костюмчик, пишет Cоsmo.
Поклонники Светланы порадовались возможности увидеть, как подросла малышка Тильда. Фолловеры засыпали снимок теплыми комментариями и комплиментами в адрес звездного семейства.