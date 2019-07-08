Немолодая эстонская пара решила выгулять собачку на крыше, но что-то пошло не так

Зеваки с фотографирующими смартфонами тут же слетелись на место событий и, естественно, фотографии начали появляться в интернете быстрее, чем на помощь прибыли спасатели.

На фотографиях видно, что мужчина в темно-синем костюме вместе с женщиной и маленькой собачкой находятся на крыше цветочного магазина Interflora по адресу улица Пронкси, 3. На место вызвали спасателей, которые помогли немолодой парен спуститься «с небес на землю». Судя по всему, мужчина и женщина оказались на крыше через окно. Почему они не вышли из квартиры через дверь, пока еще не известно.