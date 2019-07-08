Пн, 8.07.2019
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  • Немолодая эстонская пара решила выгулять собачку на крыше, но что-то пошло не так

Немолодая эстонская пара решила выгулять собачку на крыше, но что-то пошло не так
ФОТОНОВОСТЬ!

Резиденция Дональда и Мелании Трамп в США. Снайперы на крыше. Снимок иллюстративный и не связан со случившемся в Таллинне.

ФОТО: Carlos Barria / Reuters/Scanpix

В субботу в первой половине дня, когда десятки тысяч эстонцев готовились к шествию Праздника песни и танца, на Нарвском шоссе немолодая пара вместе с собакой (похожа на шпица) решила прогуляться по крыше. Закончилось всё вызовом спасателей. 

Зеваки с фотографирующими смартфонами тут же слетелись на место событий и, естественно, фотографии начали появляться в интернете быстрее, чем на помощь прибыли спасатели. 

На фотографиях видно, что мужчина в темно-синем костюме вместе с женщиной и маленькой собачкой находятся на крыше цветочного магазина Interflora по адресу улица Пронкси, 3. На место вызвали спасателей, которые помогли немолодой парен спуститься «с небес на землю». Судя по всему, мужчина и женщина оказались на крыше через окно. Почему они не вышли из квартиры через дверь, пока еще не известно. 

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