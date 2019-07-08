Пн, 8.07.2019
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  • Обман разоблачат единицы: появилась загадочная оптическая иллюзия

Обман разоблачат единицы: появилась загадочная оптическая иллюзия

PIC BY HIDEKI MIZUTA / CATERS NEWS - A man has been spotted walking on water in Bolivia, that is, until you realise it is an optical illusion. Hideki Mizuta, 29, from Japan, captured the image of the wellie-clad tourist strolling across the water and towards the sun, while he was at Salar de Uyuni salt flat in Bolivia. As one of the flattest places in the world, Salar de Uyuni becomes covered in a thin layer of water during the rainy season and becomes a mirror image of the sky at that moment in time.

ФОТО: /Caters News Agency

Несколько дней назад на платформе Reddit появился очередной загадочный снимок, из-за которого начался спор среди пользователей сети. На изображении показан парень, который стоит и смотрит в телефон, хотя со стороны кажется, что молодой человек повис в воздухе, пишет Сегодня.

Shadow and slope makes it look like he’s floating from r/mildlyinteresting

"Мне легче принять то, что он левитирует, чем в какие-то другие теории",

"Это сила Тимберлендов (марка ботинок)",

"Я наверное буду чувствовать себя глупо, когда пойму в чем дело, но я готов прожить свою жизнь с мыслью, что он летит",

– пишут юзеры в комментариях.

Все дело в небольшом уклоне и тени под ногами, как объясняет автор поста. Именно из-за этого кажется, будто парень левитирует. Для наглядности можно прикрыть тень на фотографии пальцем, и мозгу легче будет распознать обман. Тем не менее, такой метод помогает не всем – многие даже после этого трюка продолжают видеть левитирующего парня.

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