Обман разоблачат единицы: появилась загадочная оптическая иллюзия

"Мне легче принять то, что он левитирует, чем в какие-то другие теории",

"Я наверное буду чувствовать себя глупо, когда пойму в чем дело, но я готов прожить свою жизнь с мыслью, что он летит",

Все дело в небольшом уклоне и тени под ногами, как объясняет автор поста. Именно из-за этого кажется, будто парень левитирует. Для наглядности можно прикрыть тень на фотографии пальцем, и мозгу легче будет распознать обман. Тем не менее, такой метод помогает не всем – многие даже после этого трюка продолжают видеть левитирующего парня.