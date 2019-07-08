Блогер Илья Варламов: десять причин, почему я ненавижу Крым

Известный российский блогер, посещавший и Таллинн, в прошлом году снял видео, в котором рассказал, за что не любит Крым. Некоторые читатели портала Limon.ee, которые были на Крымском полуострове, считают, что за год там ничего не изменилось.
«Плохой, очень плохой Крым. Вот мой список того, что больше всего раздражает в Крыму. Теплого лампового Крыма из советских фильмов больше нет. Теперь здесь правит анархия и бардак, а чиновники продолжают во всем винить Украину. Все еще собираетесь в Крым? Сначала посмотрите это видео!» - пишет Варламов.
Давайте посмотрим!