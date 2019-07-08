Пн, 8.07.2019
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Видео, от которого все в шоке: круизный лайнер едва не протаранил набережную в Венеции

В Венеции круизный лайнер чуть не врезался в прибрежное кафе

ФОТО: скриншот из Youtube

Инцидент произошел во время буксировки корабля. Туристов в Венеции перепугал круизный лайнер Costa Deliziosa, который едва не протаранил набережную площади Сан-Марко во время шторма, передает RT.

Инцидент произошел во время буксировки пассажирского корабля из порта в условиях сильного шторма. На опубликованных в сети кадрах видно, как гигантское судно направляется прямо к берегу и расположенному на набережной кафе. Капитан предупредительно погудел, и немногочисленные присутствующие разбежались в разные стороны. К счастью, лайнер не задел набережную, разминувшись с пришвартованной яхтой на расстоянии нескольких метров.

После инцидента министр транспорта Италии заявил о намерении запретить круизным кораблям заходить в порт Венеции.

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