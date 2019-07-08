Вечеринка «Поколение нулевых» в Таллинне была в этот раз очень горячей: смотрите, какие девочки!
«И снова седая ночь, и только ей доверяю я...» - примерно так же весело, как и в песне Шатунова, прошла вечеринка «Поколение нулевых» в таллиннском ночном клубе Prive.
6 июля началось и лишь рано утром 7 июля закончилось безудержное веселье в самом центре столицы. Сексуальные девушки, страстные танцы и любимые песни начала двухтысячных. Гости смогли не только танцевать, но и подпевать. За пультом этой ночью зажигал диджей M-Way.
О том, что всем было очень жарко, свидетельствуют фотографии, сделанные этой ночь в самом центральном клубе эстонской столицы.
Смотрите! Нашли себя или друзей на снимках?