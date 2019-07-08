Пн, 8.07.2019
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  • Вечеринка «Поколение нулевых» в Таллинне была в этот раз очень горячей: смотрите, какие девочки!

Вечеринка «Поколение нулевых» в Таллинне была в этот раз очень горячей: смотрите, какие девочки!
ГАЛЕРЕЯ!

«И снова седая ночь, и только ей доверяю я...» - примерно так же весело, как и в песне Шатунова, прошла вечеринка «Поколение нулевых» в таллиннском ночном клубе Prive. 

6 июля началось и лишь рано утром 7 июля закончилось безудержное веселье в самом центре столицы. Сексуальные девушки, страстные танцы и любимые песни начала двухтысячных. Гости смогли не только танцевать, но и подпевать. За пультом этой ночью зажигал диджей M-Way. 

О том, что всем было очень жарко, свидетельствуют фотографии, сделанные этой ночь в самом центральном клубе эстонской столицы.

Смотрите! Нашли себя или друзей на снимках? 

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