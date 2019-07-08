Вечеринка «Поколение нулевых» в Таллинне была в этот раз очень горячей: смотрите, какие девочки!

6 июля началось и лишь рано утром 7 июля закончилось безудержное веселье в самом центре столицы. Сексуальные девушки, страстные танцы и любимые песни начала двухтысячных. Гости смогли не только танцевать, но и подпевать. За пультом этой ночью зажигал диджей M-Way.